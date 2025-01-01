Navy CIS: New Orleans
Folge 1: Unter dem Radar
42 Min.Ab 12
Mitten auf dem Highway wird ein LKW zum Anhalten gezwungen, der Fahrer getötet und die Fracht gestohlen. Bald stellt sich heraus, dass es sich bei der Ladung um Atommüll handelt, und es eine Verbindung zum IS geben muss. Trotz Prides Auszeit bittet die Bürgermeisterin der Stadt ihn um Hilfe.
Weitere Folgen in Staffel 4
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS: New Orleans
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
