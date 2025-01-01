Navy CIS: New Orleans
Folge 12: Der Schakal
42 Min.Ab 12
Bei der Nerd-Messe "GameCon" bricht der Navy-Angestellte Nate Carr mit mehreren Stichverletzungen tot zusammen. Die Ermittlungen ergeben, dass das Opfer zuvor in seinem Hotelzimmer überfallen wurde. Kurz vor der Tat hat Sebastian eine Warnung von einem gewissen "Plucky Dog" erhalten, der das Verbrechen genau so prophezeit hat. Wer steckt hinter dem Pseudonym, und ist es gleichzeitig der Täter?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
