Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Napoleons Lilie

"CBS Serien"Staffel 4Folge 17
Napoleons Lilie

Napoleons LilieJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 17: Napoleons Lilie

41 Min.Ab 12

Auf einer Feier, die unter dem Motto "Piraten" steht, wird die entstellte Leiche von Lieutenant Commander Elaine Dodd gefunden. Wie sich herausstellt, hatte das Opfer einen Kompass und Koordinaten tätowiert, welche vom Mörder entfernt wurden. Für die Ermittler beginnt eine wilde Schatzsuche ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen