Navy CIS: New Orleans
Folge 17: Napoleons Lilie
41 Min.Ab 12
Auf einer Feier, die unter dem Motto "Piraten" steht, wird die entstellte Leiche von Lieutenant Commander Elaine Dodd gefunden. Wie sich herausstellt, hatte das Opfer einen Kompass und Koordinaten tätowiert, welche vom Mörder entfernt wurden. Für die Ermittler beginnt eine wilde Schatzsuche ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
