Navy CIS: New Orleans
Folge 24: Im Fadenkreuz
42 Min.Ab 12
Für Pride wird es immer enger. Eric Barlow hat viele Unterstützer - unter anderem auch Deputy Chief Grossett, ein alter Freund von Pride. Durch einen perfiden Plan gelingt es Grossett auch noch, Pride einen Anschlag auf Bürgermeisterin Taylor in die Schuhe zu schieben ... Wird endlich die Wahrheit ans Licht kommen?
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
