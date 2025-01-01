Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 21: Die Farbe des Todes
23 Min.Ab 12
Der Paintball-Spieler Mike Berger wird erschlagen in einem Waldstück gefunden. Warum endete sein letztes Spiel mit dem Tod? Die Kommissare nehmen die Spur auf und sind auf einmal selbst Teil eines Katz- und Mausspiels ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1