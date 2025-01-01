Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 39: Tödlicher Schwimmunterricht
23 Min.Ab 12
Die 19-jährige Schülerin Sofie Rosenbaum wurde blutüberströmt und fast nackt in der Schuldusche entdeckt. Warum musste das junge Mädchen sterben? Die Kommissare ermitteln und stoßen auf ein furchtbares Geheimnis...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1