Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 45: Dem Teufel geopfert
23 Min.Ab 12
Geschändet, gefoltert und abgeschlachtet - Silvia Ohlighaus wird zur menschlichen Opfergabe. Handelte hier wirklich ein Wahnsinniger im Auftrag des Teufels? Oder hatte sonst jemand ein Motiv, das Leben der jungen Frau auf so bestialische Weise zu beenden?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1