Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Bauch, Beine, Po
23 Min.Ab 12
Brutal mit einer Hantel niedergeschlagen wird die 18-jährige Vanessa Molten nachts im Fitnessstudio ihrer Mutter aufgefunden. Was hatte das Mädchen so spät dort gemacht? Die Kommissare ermitteln zwischen nackter Haut und strammen Körpern.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1