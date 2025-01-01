Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 67: Mach mir den Hengst
23 Min.Ab 12
Ein Schuss zerreißt die morgendliche Stille - blutüberströmt liegt Linda Hucke in ihrem Wohnzimmer. Ihr Freund und die Mitbewohnerin der Toten beschuldigen sich gegenseitig des Mordes. Doch die Kommissare ermitteln auch noch in eine ganz andere Richtung...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1