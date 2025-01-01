Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mach mir den Hengst

SAT.1Staffel 2Folge 67
Folge 67: Mach mir den Hengst

23 Min.Ab 12

Ein Schuss zerreißt die morgendliche Stille - blutüberströmt liegt Linda Hucke in ihrem Wohnzimmer. Ihr Freund und die Mitbewohnerin der Toten beschuldigen sich gegenseitig des Mordes. Doch die Kommissare ermitteln auch noch in eine ganz andere Richtung...

SAT.1
