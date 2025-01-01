Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 73: Deutsch: 4, Mathe: Sex!
23 Min.Ab 12
Geschlagen, gedemütigt und in den Tod gemobbt - mit einer klaffenden Kopfwunde wird der 18-jährige Schüler Ingo Kurz tot an einem See gefunden. Die Kommissare ermitteln an der Schule und stellen fest, dass Schläge und Mobbing zum Stundenplan der Schüler gehören.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1