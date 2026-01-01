On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 20: Mord in Coralville
48 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Als die 24-jährige Vicki Klotzbach nicht zur Arbeit erscheint, werden Kollegen und Familienmitglieder nervös. Ihre Mutter und ihr Bruder fahren zu Vickis Wohnung, wo sie Vicki nicht antreffen. Die Frau wurde zum Opfer eines schrecklichen Verbrechens.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
On the Case - Unter Mordverdacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC