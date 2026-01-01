On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 19: Der Fall Stacy
49 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12
Das Leben der erst 15-jährigen Stacy Knappenberger endet im Juli 1980 auf grausame Weise. Nach einer brutalen Vergewaltigung ermordet sie der Täter in ihrem eigenen Schlafzimmer.
Genre:Dokumentation, Recht, Krimi
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© GRB Media Ranch, LLC