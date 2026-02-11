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On the Case - Unter Mordverdacht

Gib niemals auf!

Kabel Eins DokuStaffel 8Folge 27vom 11.02.2026
Gib niemals auf!

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On the Case - Unter Mordverdacht

Folge 27: Gib niemals auf!

48 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12

Seit ihrem vierten Lebensjahr quält Heidi Jones die Frage: Wer ist der Mörder ihrer Mutter? Sie war damals Zeugin des schrecklichen Verbrechens. Können neue Technologien bei der Suche nach dem Täter helfen?

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