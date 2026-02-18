Der lange Weg zur WahrheitJetzt kostenlos streamen
On the Case - Unter Mordverdacht
Folge 31: Der lange Weg zur Wahrheit
49 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 12
Im Jahr 1978 wird die dreifache Mutter Leslie Long von einer Tankstelle entführt. Wenig später wird sie ermordet aufgefunden. Erst knapp 40 Jahre später muss sich der Täter vor Gericht verantworten.
