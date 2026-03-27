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Paul Kemp - Alles kein Problem

Paul Kemp - Alles kein Problem (5/13): Spiel des Lebens

ORF2Staffel 1Folge 18vom 27.03.2026
Paul Kemp - Alles kein Problem (5/13): Spiel des Lebens

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Paul Kemp - Alles kein Problem

Folge 18: Paul Kemp - Alles kein Problem (5/13): Spiel des Lebens

49 Min.Folge vom 27.03.2026

Böse Ahnungen werden für Paul Realität, als Lisa ihn auf ein mögliches Drogenproblem ihrer Kinder hinweist. Gleichzeitig bringt ein ungewöhnlicher Fall von privatem Terror Paul beruflich an seine Grenzen. Während Paul und Ella wieder an ihre Ehe glauben, erkennt Paul immer klarer Lisas psychische Probleme. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Andrea Eckert (Martha Blumenfeld) Jevgenij Sitochin (Boris Lindov) Manuel Rubey (Alexander Blumenfeld) Emily Cox (Manuela) Silvia Fenz (Elisabeth Riedl-Hohenberger) Ariana Ashurov (Nina) Regie: Harald Sicheritz Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg

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