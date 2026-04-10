Paul Kemp - Alles kein Problem (11/13): KindeswohlJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 24: Paul Kemp - Alles kein Problem (11/13): Kindeswohl
Anwalt Schober überträgt Paul einen ungewöhnlichen Fall: Ein Mann will das Baby einklagen, das die Schwester seiner Frau – liiert mit einem windigen Musiker – als Leihmutter ausgetragen hat und nun nicht herausgeben will. Bei seinen Recherchen gerät Paul in eine undurchsichtige Viererkonstellation, in der jeder seine wahren Absichten verbirgt. Von Paul mehrfach zurückgewiesen und tief gekränkt, spielt Lisa ein gefährliches Spiel, indem sie dem eifersüchtigen Luis einredet, Paul stelle ihr nach. Während Hermann mit dem Gedanken ringt, bald Pauls Mutter über die Schwelle tragen zu müssen, steht plötzlich Pauls früherer Kompagnon Mark im Stiegenhaus und erklärt, wie es zu dem Schuldenberg kam. Bildquelle: ORF/Milenko Badzic
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