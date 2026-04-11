Paul Kemp - Alles kein Problem (12/13): Der letzte WilleJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 25: Paul Kemp - Alles kein Problem (12/13): Der letzte Wille
Vor der Paartherapeutin gesteht Ella Paul, dass sie nicht sicher ist, ob Paul oder Christian der Vater ihres künftigen Kindes ist. Paul reagiert überraschend besonnen. Schließlich könne er ja rechnen. Egal, jedenfalls werde es ihr gemeinsames Baby sein. Und die Therapeutin rät den Beiden, Luis die Wahrheit über die Geschichte mit Lisa zu sagen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Franziska Weisz (Helena Benk) Rudolf Kowalski (Stanislaus Benk) Martina Stilp (Sophie Benk) Joseph Lorenz (Julius Ried) Regie: Wolfgang Murnberger Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF
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