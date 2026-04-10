Paul Kemp - Alles kein Problem (7/13): Schwarz auf WeißJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 20: Paul Kemp - Alles kein Problem (7/13): Schwarz auf Weiß
Paul Kemp verliert durch den Exekutor seine Praxis und richtet mit Paula, Ella und Brigitte ein Notbüro im Kaffeehaus ein. Der Exekutor wird erster Kunde. Ella gesteht Brigitte ihre Schwangerschaft und ihre Ungewissheit über den Vater. Luis präsentiert Lisa der Familie. Für Paul führt das überraschende Treffen zu einer Konfrontation. Die Situation wird zunehmend angespannter für alle Beteiligten. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Wolf Bachofner (Exekutor Mantler) Susanne Wuest (Simone Schmidt) Holger Schober (Willi Haselwanter) Regie: Sabine Derflinger Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/Petro Domenigg
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