Paul Kemp - Alles kein Problem (10/13): Späte RacheJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 23: Paul Kemp - Alles kein Problem (10/13): Späte Rache
Richter Hoffer versucht, die Anklage gegen Andrea Wanek abzuwenden und bittet Paul um Unterstützung. Gemeinsam mit Ella enthüllt er, dass der vermeintliche Diebstahl nur Tarnung ist und ein dunkles Geheimnis aus Andreas Jugend die beiden Frauen verbindet. Während die Hochzeit von Pauls Mutter näher rückt und Hermann unter inneren Konflikten leidet, sieht Luis heimlich, wie Lisa Paul im Negligé die Tür öffnet – und wird von Eifersucht getroffen. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Ernie Mangold (Herta Gross) Susa Juhasz (Andrea Wanek) Martin Zauner (Karl Gross) Gerhard Liebmann (Rudi Schober) Michael Schönborn (Richter Hoffer) Regie: Sabine Derflinger Buch: Uli Brée, Klaus Pieber Bildquelle: ORF/ORF/Petro Domenigg
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