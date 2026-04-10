Paul Kemp - Alles kein Problem (8/13): ExplosivJetzt kostenlos streamen
Paul Kemp - Alles kein Problem
Folge 21: Paul Kemp - Alles kein Problem (8/13): Explosiv
Pauls Mediationspraxis zieht vorübergehend in die Kanzlei von Rudis Schober ein - ein sonderlicher Kauz mit Hang zum Chaos. Zum Dank übernimmt Paul eine heikle Mediation: Ein Fahrer klagt gegen die Ärztin, die Rudi nach einem Explosionsunfall den Fuß amputieren musste. Parallel versuchen Ella und Paul, Luis vor Lisa zu warnen, allerdings erfolglos. Als Lisa Ella beim Erbrechen sieht, wittert sie eine Schwangerschaft und setzt das Gerücht gezielt ein. Besetzung: Harald Krassnitzer (Paul Kemp) Katja Weitzenböck (Ella Kemp) Pascal Giefing (Tim Kemp) Michou Friesz (Brigitte Mitlehner) Judith Rosmair (Lisa) Johannes Zeiler (Luis Kemp) Michael Dangl (Christian Feld) Erika Mottl (Franziska Kemp) Nikolaus Paryla (Hermann Genz) Esther Zimmering (Dr. Weinberger) Wolfgang S. Zechmayer (Toni Sedlacek) Gerhard Liebmann (Rudi Schober) Buch: Uli Brée Klaus Pieber Regie: Sabine Derflinger Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner
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