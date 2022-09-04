Staffel 18 Folge 1: Akute EinsturzgefahrJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 1: Staffel 18 Folge 1: Akute Einsturzgefahr
50 Min.Folge vom 04.09.2022Ab 6
Im ersten Fall der neuen Staffel wartet ein besonders schwieriger Fall. Doris Luiser hat sich im burgenländischen Heiligenkreuz einen Dreikanthof gekauft, um nur 85000 Euro. Doch nur wenige Wochen nach dem Einzug kam es zur Katastrophe...
Alle Staffeln im Überblick
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4