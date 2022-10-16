Staffel 18 Folge 7: Der verschimmelte DachstuhlJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 7: Staffel 18 Folge 7: Der verschimmelte Dachstuhl
49 Min.Folge vom 16.10.2022Ab 6
Eine nasse Fassade bereitet Roger Steinmann und Sonja Meisriemler großen Sorgen. Vor allem eine Stelle ist immer nass, und zwar dort wo sich ein Rohr befindet. Als Günther Nussbaum das Haus inspiziert, kommt es zu einer bösen Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4