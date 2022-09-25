Staffel 18 Folge 4: Massive WassereintritteJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 4: Staffel 18 Folge 4: Massive Wassereintritte
46 Min.Folge vom 25.09.2022Ab 6
In Kraig in Kärnten lebt Kerstin Spandl in einem Ziegelmassivhaus, zusammen mit ihrem Lebensgefährten Andreas Zuschnig. Lange war das Paar glücklich, doch im vergangenen Winter gab es plötzlich an mehreren Stellen im Inneren des Hauses massive Wassereintritte.
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Pfusch am Bau
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 10-14, Season 16-21: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 19: ProsiebenSat.1 PULS4
Enthält Produktplatzierungen