Staffel 18 Folge 11: Wohnung ohne NutzungsbewilligungJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 11: Staffel 18 Folge 11: Wohnung ohne Nutzungsbewilligung
45 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 6
Im niederösterreichischen Gerasdorf wurde ein Mehrparteienhaus errichtet, in dem Markus Broser und Mathias Weigl jeweils eine Wohnung für je rund 300.000 Euro gekauft haben. Doch statt Freude über die neue Wohnung gibt es nur massiven Ärger. Vor allem: es fehlt die Nutzungsbewilligung.
Pfusch am Bau
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4