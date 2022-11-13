Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

Staffel 18 Folge 11: Wohnung ohne Nutzungsbewilligung

ATVStaffel 18Folge 11vom 13.11.2022
45 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 6

Im niederösterreichischen Gerasdorf wurde ein Mehrparteienhaus errichtet, in dem Markus Broser und Mathias Weigl jeweils eine Wohnung für je rund 300.000 Euro gekauft haben. Doch statt Freude über die neue Wohnung gibt es nur massiven Ärger. Vor allem: es fehlt die Nutzungsbewilligung.

