Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 18 Folge 10: Pflegefall Baustelle

ATVStaffel 18Folge 10vom 06.11.2022
Staffel 18 Folge 10: Pflegefall Baustelle

Staffel 18 Folge 10: Pflegefall BaustelleJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 10: Staffel 18 Folge 10: Pflegefall Baustelle

49 Min.Folge vom 06.11.2022Ab 6

Claudia Machreich kaufte sich in Saalfelden/Salzburg eine ehemalige Malerei. und wollte durch Umbauarbeiten eine private Pflegeeinrichtung daraus machen. Doch trotz einer Bauaufsicht haben die Firmen hier offenbar ohne Plan drauflos gebaut. Und das sieht man nicht nur an den Schäden.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen