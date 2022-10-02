Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 18 Folge 5: Schimmel im Holzriegelhaus

ATVStaffel 18Folge 5vom 02.10.2022
Staffel 18 Folge 5: Schimmel im Holzriegelhaus

Staffel 18 Folge 5: Schimmel im HolzriegelhausJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 5: Staffel 18 Folge 5: Schimmel im Holzriegelhaus

49 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6

Im oberösterreichischen Sipbachzell hat sich Christine Berger gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine Doppelhaushälfte in Holzriegelbauweise zugelegt. Doch bereits nach kurzer Zeit bemerkt sie da und dort Schimmelgeruch und auch sichtbaren Schimmel. Außerdem scheint das Haus auch zu tief zu stehen – gefährlich für ein Holzriegelhaus.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 21 Staffeln und Folgen