Pfusch am Bau
Folge 5: Staffel 18 Folge 5: Schimmel im Holzriegelhaus
49 Min.Folge vom 02.10.2022Ab 6
Im oberösterreichischen Sipbachzell hat sich Christine Berger gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten eine Doppelhaushälfte in Holzriegelbauweise zugelegt. Doch bereits nach kurzer Zeit bemerkt sie da und dort Schimmelgeruch und auch sichtbaren Schimmel. Außerdem scheint das Haus auch zu tief zu stehen – gefährlich für ein Holzriegelhaus.
Pfusch am Bau
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
6
