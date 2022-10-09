Zum Inhalt springenBarrierefrei
Carmen Rosenberger und Markus Koller haben sich um 140.000 Euro in einem Kleingartenverein ein 100 Quadratmeter großes Haus errichten lassen. Doch keine Wand ist gerade und keine Fläche weist einen ebenen Boden auf. Das Verfliesen oder das Verlegen eines Bodens wird so zu einer Unmöglichkeit...

