Staffel 18 Folge 6: Großer Schaden im KleingartenvereinJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 6: Staffel 18 Folge 6: Großer Schaden im Kleingartenverein
48 Min.Folge vom 09.10.2022Ab 6
Carmen Rosenberger und Markus Koller haben sich um 140.000 Euro in einem Kleingartenverein ein 100 Quadratmeter großes Haus errichten lassen. Doch keine Wand ist gerade und keine Fläche weist einen ebenen Boden auf. Das Verfliesen oder das Verlegen eines Bodens wird so zu einer Unmöglichkeit...
Pfusch am Bau
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4