Staffel 18 Folge 2: Kapitale WasserschädenJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 2: Staffel 18 Folge 2: Kapitale Wasserschäden
52 Min.Folge vom 11.09.2022Ab 6
Michael Fankhauser hatte sich immer schon ein Eigenheim mit Garten gewünscht - 2020 erfüllte er sich seinen Traum. Doch jetzt läuft im im Essbereich das Wasser von der Decke, der Balkon ist undicht. Kann Günther Nussbaum helfen?
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 21 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4