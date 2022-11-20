Zum Inhalt springenBarrierefrei
Pfusch am Bau

Staffel 18 Folge 12: Ernste Probleme im Obergeschoss

ATVStaffel 18Folge 12vom 20.11.2022
Staffel 18 Folge 12: Ernste Probleme im Obergeschoss

Staffel 18 Folge 12: Ernste Probleme im ObergeschossJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 12: Staffel 18 Folge 12: Ernste Probleme im Obergeschoss

47 Min.Folge vom 20.11.2022Ab 12

Marianne aus Unterkärnten wollte das alte Häuschen ihrer Mutter durch einen modernen Zubau aus Ziegeln und Gasbetonsteinen vergrößern. Mit einem Budget von 360000 Euro sollten 186 Quadratmeter Wohnfläche entstehen, doch die Baustelle steht seit fast einem Jahr still. Schön langsam werden auch die finanziellen Probleme drückend.

