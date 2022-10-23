Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im KellerJetzt kostenlos streamen
Pfusch am Bau
Folge 8: Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im Keller
51 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6
Christine Schneider wollte sich im 12. Wiener Gemeindebezirk ein Haus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche bauen lassen. Durch den ersten Corona-Lockdown kam es jedoch zu umfangreichen Verzögerungen. Im Herbst 2020 zeigen sich dann plötzlich erste Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pfusch am Bau
Alle 22 Staffeln und Folgen
Produktion:AT, 2010
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4