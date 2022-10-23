Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pfusch am Bau

Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im Keller

ATVStaffel 18Folge 8vom 23.10.2022
Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im Keller

Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im KellerJetzt kostenlos streamen

Pfusch am Bau

Folge 8: Staffel 18 Folge 8: Feuchtigkeitsprobleme im Keller

51 Min.Folge vom 23.10.2022Ab 6

Christine Schneider wollte sich im 12. Wiener Gemeindebezirk ein Haus mit 160 Quadratmetern Wohnfläche bauen lassen. Durch den ersten Corona-Lockdown kam es jedoch zu umfangreichen Verzögerungen. Im Herbst 2020 zeigen sich dann plötzlich erste Feuchtigkeitsprobleme im Keller.

Weitere Folgen in Staffel 18

Alle Staffeln im Überblick

Pfusch am Bau
ATV
Pfusch am Bau

Pfusch am Bau

Alle 22 Staffeln und Folgen