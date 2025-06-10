20 Minuten täglich turnen für unsere GesundheitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 394: 20 Minuten täglich turnen für unsere Gesundheit
21 Min.Folge vom 10.06.2025
Die Regelmäßigkeit macht es aus: Wer täglich mit Philipp turnt, fühlt sich wohler, fitter und beweglicher. Jetzt ausprobieren!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv