Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

20 Minuten täglich turnen für unsere Gesundheit

krone.tvStaffel 1Folge 394vom 10.06.2025
20 Minuten täglich turnen für unsere Gesundheit

20 Minuten täglich turnen für unsere GesundheitJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 394: 20 Minuten täglich turnen für unsere Gesundheit

21 Min.Folge vom 10.06.2025

Die Regelmäßigkeit macht es aus: Wer täglich mit Philipp turnt, fühlt sich wohler, fitter und beweglicher. Jetzt ausprobieren!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen