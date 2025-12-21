Bewegung am Sonntag, die motiviert, stärkt und guttutJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 589: Bewegung am Sonntag, die motiviert, stärkt und guttut
21 Min.Folge vom 21.12.2025
Nur 20 Minuten am Tag genügen, um fitter und beweglicher zu werden! Philipp begleitet uns mit einem abwechslungsreichen Training, das in jeden Alltag passt – für alle Generationen und Fitnesslevels. Einfacher geht es nicht!
Philipp bewegt
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
