Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Philipps Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

krone.tvStaffel 1Folge 452vom 07.08.2025
Philipps Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

Philipps Mix aus Übungen im Sitzen und StehenJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 452: Philipps Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen

21 Min.Folge vom 07.08.2025

Jeden Donnerstag tauschen wir die Turnmatte gegen einen Sessel. Am sogenannten Sesseltag gibt es einen Mix aus Übungen im Sitzen und Stehen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen