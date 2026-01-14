Piet Pirat
Folge 1: Alles zum Heulen
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend bittet Steven ihm beim Zubereiten des Abendessens zu helfen. Vom Zwiebeln schneiden tränen Steven unaufhörlich die Augen. Krista und Piet vermuten, dass der weinende Steven Kummer hat und dass ihm Berend als Küchenchef gehörig zusetzt. Als Krista und Piet den wütenden Berend in der Kombüse schreien hören, schreiten die beiden ein, um Berend zur Rede zu stellen. Am Ende kann er das Missverständnis aufklären.
Piet Pirat
Genre:Kinder, Familie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0