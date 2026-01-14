Piet Pirat
Folge 18: Vom Regen in die Pampe
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Krista hat die Wäsche gewaschen und will sie zum Trocknen oben auf Deck aufhängen. Berend rät ihr davon ab, weil es schon den ganzen Tag lang regnet. Da kommt Steven eine Idee. Zusammen mit Berend bauen sie eine drehbare Wäscheleine und hängen die sauberen Sachen daran auf. Nachdem die Wäsche getrocknet ist und Krista sie abnehmen will, führt Berend ihr den praktischen Drehmechanismus der Wäscheleine vor. Aber zu allem Unglück steht Berends Kochtopf im Weg und die frisch gewaschene Wäsche ist mit Brockenpampe besudelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0