Piet Pirat
Folge 20: Rollentausch
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Auf dem Krummen Kahn haben alle einen schlechten Tag. Keiner hat Lust, seine Arbeit zu verrichten und beneidet die anderen. Berend wäre gern Kapitän, Steven Steuermann, Krista Matrose und Piet Koch. Da kommt Piet die Idee: Sie tauschen alle für einen Tag die Rollen und werden der, der sie sich wünschen zu sein. Anfangs fühlen sich alle in ihrer neuen Rolle wohl, doch dann passieren ihnen Fehler und sie müssen feststellen, dass es doch nicht so leicht und schön ist, ein anderer zu sein. Nach diesem Tag sind alle glücklich, wieder sie selbst sein zu dürfen.
