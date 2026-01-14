Piet Pirat
Folge 5: Wer ist hier der Affe?
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Steven malt das Portrait eines Affen und Kapitän Piet ist davon begeistert. Allerdings findet er, dass der Kopf des Affen etwas misslungen sei. Steven hat die rettende Idee: Er schneidet einfach den Kopf aus und steckt seinen eigenen durch das Bild. Berend ist überwältigt und will sofort mitspielen. Doch als er versucht, seinen Kopf wieder herauszuziehen, scheitert er kläglich. Piet und Steven probieren, Berend zu befreien. Aber alle Mühe ist vergeblich. Piet ruft die starke Krista zu Hilfe, die grobschlächtig das Bild in Einzelstücke zerlegt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0