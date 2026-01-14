Piet Pirat
Folge 11: Der Geist in der Kiste
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Steven kann nicht schlafen. Ruhelos läuft er auf dem Krummen Kahn umher und sucht nach einem geeigneten Platz zum Schlafen. Den findet er endlich in einer Kiste voller Kissen und Decken, doch kaum hat er es sich darin gemütlich gemacht, schnappt das Schloss der Kiste zu und Steven ist eingesperrt. Am nächsten Morgen betritt Berend als erster den Raum, in dem die Kiste steht. Steven versucht, sich durch Klopfzeichen bemerkbar zu machen, doch anstatt nachzusehen, was in der Kiste ist, rennt Berend davon und versteckt sich, da er einen Klopfgeist in der Kiste vermutet.
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
