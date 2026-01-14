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Piet Pirat

Wer ist der stärkste Pirat?

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 8vom 14.01.2026
Wer ist der stärkste Pirat?

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Piet Pirat

Folge 8: Wer ist der stärkste Pirat?

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Berend behauptet, dass er stärker als Krista sei. Diese Provokation nimmt Krista zum Anlass, Steven, Piet und Berend zum Armdrücken herauszufordern. Nachdem die Männer gegen die starke Piratin verloren haben, kommt Berend eine brilliante Idee: Er geht mit einem unechten Arm aus Holz in den Kampf, doch in dem Augenblick, als Krista schon resigniert, muss Berend niesen und die Sache fliegt auf.

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