Piet Pirat

Zäh wie Leder

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 10vom 14.01.2026
Zäh wie Leder

Piet Pirat

Folge 10: Zäh wie Leder

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat räumt seine Kabine auf und dabei fällt ihm einer seiner alten Stiefel ins Wasser. In der Zwischenzeit versucht sich Berend als Angler. Krista glaubt, dass er nichts außer unappetitliche Fische fangen wird und so schließen die beiden eine Wette ab: Alles, was Berend fängt, muss er auch essen. Nach einiger Zeit hat er tatsächlich etwas an der Leine und zieht es rauf. Doch leider ist es der alte Stiefel von Piet Pirat, den er am Ende aufessen muss.

Studio 100 International
