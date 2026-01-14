Zum Inhalt springenBarrierefrei
Krista ist fleißig: Sie schrubbt den Fußboden des krummen Kahns mit Wasser und Seife. Doch einer nach dem anderen rutschen auf der glatten Seifenlauge aus und fallen hin: erst Berend, dann Steven und schließlich auch noch Piet. Berend beschließt, in seiner Küche eine Spezial-Seife herzustellen, auf der man nicht mehr ausrutschen kann. Und er hat Erfolg. So sehr, dass Krista am Fußboden festklebt, denn Berends Spezial-Seife ist nichts weiter als seine Brockenpampe, der er Leim hinzugefügt hat. Krista sinnt auf Rache!

