Piet Pirat
Folge 3: Wasser marsch!
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Steven findet beim Aufräumen eines alten Korbes einen Bohrer, den er sofort ausprobieren muß. Bedauerlicherweise bohrt er ein Loch in den Rumpf des Schiffes, worauf eine kleine Wasserfontäne in den Innenraum spritzt. Während er das Loch mit der Hand zu hält, erscheint Berend, der eine aberwitzige Idee hat: Er bohrt ein zweites Loch, damit das Wasser aus dem Schiff wieder rauslaufen kann, soweit seine Theorie. Kapitän Piet, der Pirat löst das Problem, indem er zwei Flaschenkorken in die Bohrlöcher stopft.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0