Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Wasser marsch!

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 3vom 14.01.2026
Wasser marsch!

Wasser marsch!Jetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 3: Wasser marsch!

6 Min.Folge vom 14.01.2026

Steven findet beim Aufräumen eines alten Korbes einen Bohrer, den er sofort ausprobieren muß. Bedauerlicherweise bohrt er ein Loch in den Rumpf des Schiffes, worauf eine kleine Wasserfontäne in den Innenraum spritzt. Während er das Loch mit der Hand zu hält, erscheint Berend, der eine aberwitzige Idee hat: Er bohrt ein zweites Loch, damit das Wasser aus dem Schiff wieder rauslaufen kann, soweit seine Theorie. Kapitän Piet, der Pirat löst das Problem, indem er zwei Flaschenkorken in die Bohrlöcher stopft.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen