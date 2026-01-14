Piet Pirat
Folge 29: Der Boxkampf
6 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend findet Boxhandschuhe in der Vorratskammer und will sofort loslegen. Doch Krista macht einen Ausflug an Land und Piet muss arbeiten. Also bleibt nur der arme Steven übrig. Nach einer Stunde mehr jagen als boxen stößt sich Steven den Kopf und geht k.o.. Berend meint, ihn besiegt zu haben und feiert seinen „Titel“, als plötzlich Krista unerwartet wieder auftaucht, die etwas auf dem Krummen Kahn vergessen hat. Sie fordert den vermeintlichen Champion Berend zu einem neuen Kampf heraus. Doch Berend hat solche Angst vor der starken Krista, dass er sich erschrickt, den Kopf stößt und zu Boden geht.
Piet Pirat
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0