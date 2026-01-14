Zum Inhalt springenBarrierefrei
Piet Pirat

Der Angel- Wettbewerb

Studio 100 International
Staffel 1
Folge 49
vom 14.01.2026
Der Angel- Wettbewerb

Der Angel- WettbewerbJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 49: Der Angel- Wettbewerb

6 Min.
Folge vom 14.01.2026

Krista und Berend streiten sich, wer von beiden an Bord des Krummen Kahns der beste Angler ist. Piet schlägt einen Angelwettbewerb vor, bei dem derjenige der Sieger ist, der innerhalb von einer Stunde die meisten Fische gefangen hat. Während Krista ihre Angel vorbereitet, bittet Berend Steven um einen Gefallen: Er soll während des Wettbewerbs die Fische aus der Kombüse an Berends Haken hängen. Gesagt, getan. Aber Piet kommt den beiden Schummlern auf die Schliche und erklärt Krista, die wenigstens einen alten Stiefel gefangen hat, zur Siegerin.

Piet Pirat
Studio 100 International
