Fort McMurray, Kanada im ÖlfieberJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 24: Fort McMurray, Kanada im Ölfieber
52 Min.Ab 6
Noch vor zehn Jahren war das kanadische Fort McMurray ein verschlafenes Trapperdorf. Heute drängen sich hier 100.000 Menschen. Das Milliardengeschäft mit dem Öl hat sie hergelockt: Der Boden unter der Region Alberta birgt das zweitgrößte Ölvorkommen der Welt. Jeder will hier sein Glück machen, keiner will mehr als Elektriker oder als Kellner arbeiten.
Weitere Folgen in Staffel 15
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Planet Weltweit
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MedienKontor Movie GmbH