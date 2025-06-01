Rosa Amélia - Fischer, Freunde, FadoJetzt kostenlos streamen
Planet Weltweit
Folge 25: Rosa Amélia - Fischer, Freunde, Fado
52 Min.Folge vom 01.06.2025Ab 6
Die Küstenstadt Figueira da Foz in Portugal. Das Meer bestimmt das Leben der Menschen hier, die ihr Geld meist mit Fischfang verdienen. Die Fischer praktizieren uralte Fangmethoden - doch die Fischerei-Reformen der EU könnten das ohnehin schwere Leben und die Arbeit der Fischer dramatisch verändern.
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Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
6