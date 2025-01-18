ESC-Pressekonferenz nach FinaleJetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 18: ESC-Pressekonferenz nach Finale
35 Min.Folge vom 17.05.2026
Nach ihrem triumphalen Sieg beim Eurovision Song Contest sprach Bulgariens Star Dara erstmals ausführlich über den Druck, den Moment auf der großen Bühne – und was jetzt als Nächstes kommt. Sendungshinweis: Eurovision Song Contest Finale, 16. Mai 2026, 21.00 Uhr in ORF 1 Bildquelle: APA-Images / APA / GEORG HOCHMUTH
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