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Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)

ORF1Staffel 1Folge 20vom 18.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)

Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)Jetzt kostenlos streamen

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 20: Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)

29 Min.Folge vom 18.05.2026

Der ORF zog mit umfassender Live‑Berichterstattung zum Eurovision Song Contest ein junges Publikum an und präsentierte Österreich als offene Kultur‑ und Eventnation. Wien bewertet seine Investition als Erfolg und hob die positive Stimmung hervor. Sendungshinweis: Österreichs unvergessliche Song Contest Momente, 17. Mai 2026, 20:15:00 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF

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