Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)Jetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 20: Pressekonferenz zum ESC 2026 (6/6)
29 Min.Folge vom 18.05.2026
Der ORF zog mit umfassender Live‑Berichterstattung zum Eurovision Song Contest ein junges Publikum an und präsentierte Österreich als offene Kultur‑ und Eventnation. Wien bewertet seine Investition als Erfolg und hob die positive Stimmung hervor. Sendungshinweis: Österreichs unvergessliche Song Contest Momente, 17. Mai 2026, 20:15:00 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 1