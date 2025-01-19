Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)

ORF1Staffel 1Folge 19vom 17.05.2026
Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)

Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)Jetzt kostenlos streamen

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Folge 19: Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)

51 Min.Folge vom 17.05.2026

Ehemalige ESC-Sieger, wie unter anderem Lordi von 2006, sprachen nach der fulminaten Song Contest Show in der Wiener Stadthalle über den Überraschenden Sieg von Bulgarien mit "Bangaranga!", über die unglaubliche Stimmung, den Vibe und wie lange sie inzwischen bereitsin der ESC-Community sind. Sendungshinweis: Österreichs unvergessliche Song Contest Momente, 17. Mai 2026, 20:15:00 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Pressekonferenz zum Song Contest 2025
ORF1
Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Pressekonferenz zum Song Contest 2025

Alle 1 Staffeln und Folgen