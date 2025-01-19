Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)Jetzt kostenlos streamen
Pressekonferenz zum Song Contest 2025
Folge 19: Pressekonferenz zum ESC 2026 (5/6)
51 Min.Folge vom 17.05.2026
Ehemalige ESC-Sieger, wie unter anderem Lordi von 2006, sprachen nach der fulminaten Song Contest Show in der Wiener Stadthalle über den Überraschenden Sieg von Bulgarien mit "Bangaranga!", über die unglaubliche Stimmung, den Vibe und wie lange sie inzwischen bereitsin der ESC-Community sind. Sendungshinweis: Österreichs unvergessliche Song Contest Momente, 17. Mai 2026, 20:15:00 Uhr in ORF 1 Bildquelle: ORF
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Pressekonferenz zum Song Contest 2025
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