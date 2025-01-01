Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 24Staffel 2Folge 14
Folge 14: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Geronimo-Noah Hirschal

15 Min.

Im PULS24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Geronimo-Noah Hirschal, Association Board Member des auf Blockchain-Technologie spezialisierten Vereins DLT Austria. Unter anderem über den Blockchain-Hype rund um Non-fungible-Tokens und welche neuen Wege sich dadurch für Künstler:innen eröffnen.

