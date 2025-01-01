PULS 24 Wirtschaftstalk mit Geronimo-Noah HirschalJetzt kostenlos streamen
PULS 24 Wirtschaftstalk
Folge 14: PULS 24 Wirtschaftstalk mit Geronimo-Noah Hirschal
15 Min.
Im PULS24 Wirtschaftstalk spricht Isabella Richtar diese Woche mit Geronimo-Noah Hirschal, Association Board Member des auf Blockchain-Technologie spezialisierten Vereins DLT Austria. Unter anderem über den Blockchain-Hype rund um Non-fungible-Tokens und welche neuen Wege sich dadurch für Künstler:innen eröffnen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
PULS 24 Wirtschaftstalk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4